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عربي-دولي

"مجلس الشيوخ الأميركي" يعيّن والد جاريد كوشنر سفيراً في باريس

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:22
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وافق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيراً للولايات المتحدة في فرنسا.
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وأقر مجلس الشيوخ تعيين السفير الجديد بأغلبية 51 صوتاً مقابل 45.
 
كما سيشغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى موناكو، وفق فرانس برس. (العربية) 
 
 
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