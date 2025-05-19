بيسكوف: اتفاقية السلام مع أوكرانيا ستكون "معقدة"

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قال المتحدث باسم إن صياغة بين وكييف بشأن وقف إطلاق النار وعملية السلام ستكون عملية معقدة، مشيرا إلى صعوبة تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي.ونقلت عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن يكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد إنجاز ذلك ، ولكن، بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل".