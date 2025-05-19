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عربي-دولي

بيسكوف: اتفاقية السلام مع أوكرانيا ستكون "معقدة"

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:28
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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن صياغة مذكرة تفاهم بين موسكو وكييف بشأن وقف إطلاق النار وعملية السلام ستكون عملية معقدة، مشيرا إلى صعوبة تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي.
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ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن يكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن، ولكن، بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل".
 
وأضاف أن "الجانبين، الروسي والأوكراني، سيعملان على صياغة مسودات الوثائق، وسيتم تبادلها، ثم ستجري اتصالات معقدة من أجل التوصل إلى نص موحد". (سكاي نيوز عربية) 
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