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عربي-دولي

طعن خمسة أشخاص.. الشرطة الألمانية تلقي القبض على سوري مشتبه به

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:48
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أعلنت الشرطة الألمانية مساء الاثنين إلقاء القبض على رجل يشتبه في تنفيذه عملية طعن طالت خمسة أشخاص في مدينة بيليفيلد غرب البلاد.
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وأفادت السلطات بأن المشتبه به، وهو سوري يبلغ من العمر 35 عاما، تم توقيفه في وقت متأخر من مساء الإثنين خلال مداهمات نفذتها قوات خاصة في بلدة هايلغنهاوس قرب مدينة دوسلدورف.
 
وقالت الشرطة إن المؤشرات تشير بقوة إلى أن الشخص المحتجز هو المنفذ الرئيسي للهجوم، مشيرة إلى أن إجراءات التحقق من الهوية لا تزال جارية.

وكان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد قرب حانة بجوار محطة القطارات الرئيسية في بيليفيلد، حيث أقدم رجل على طعن مجموعة من خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما باستخدام أداة حادة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
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