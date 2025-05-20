الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات مالية لمصر.. هذه قيمتها

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أكد أنه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات ، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الـ27 في الاتحاد والبرلمان .وقال في بيان إن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم ، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطا بـ"تحقيق تقدم مرض" من جانب في تنفيذ برنامج صندوق ، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من والبرلمان الأوروبي.ويُعد هذا الدعم جزءا من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالا للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.(سكاي نيوز)