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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات مالية لمصر.. هذه قيمتها
Lebanon 24
20-05-2025
|
00:06
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أكد
الاتحاد الأوروبي
أنه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات
يورو
، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين
الدول الأعضاء
الـ27 في الاتحاد والبرلمان
الأوروبي
.
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وقال
مجلس الاتحاد الأوروبي
في بيان إن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم
صندوق النقد الدولي
، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطا بـ"تحقيق تقدم مرض" من جانب
القاهرة
في تنفيذ برنامج صندوق
النقد الدولي
، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءا من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالا للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.(سكاي نيوز)
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