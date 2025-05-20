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عربي-دولي
في بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يبحث أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط
Lebanon 24
20-05-2025
|
00:34
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من المقرر أن يجتمع
وزراء الخارجية
والدفاع في
الاتحاد الأوروبي
في
بروكسل
اليوم الثلاثاء لبحث القتال المستمر في
أوكرانيا
، وقدرات الدفاع في التكتل، وتصاعد التوترات في
الشرق الأوسط
.
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ومن المتوقع أن يوقع وزراء الخارجية رسميا على الحزمة السابعة عشرة من عقوبات الاتحاد
الأوروبي
على
موسكو
بسبب حرب
روسيا
في أوكرانيا، والتي تستهدف ما يُعرف بـ "
أسطول الظل
الروسي".
وتشمل
العقوبات
الشخصية حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أكثر من 12 حالة. كما توجد خطط لاستهداف عدة عشرات من الشركات التي تشارك في التحايل على عقوبات روسيا.
ومن المتوقع أن يلتقي
وزير الخارجية
الأوكراني أندريه سيبيها بنظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو بعد فشل المفاوضات بين مبعوثي أوكرانيا وروسيا حول وقف إطلاق النار المقترح من
كييف
في تحقيق نتائج ملموسة.
وسيناقش وزراء الخارجية آخر التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك في
قطاع غزة
وسوريا.
وسينطلق
وزراء الدفاع
بمناقشة الدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي مزقتها الحرب. (العربية)
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