في بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يبحث أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط

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من المقرر أن يجتمع والدفاع في في اليوم الثلاثاء لبحث القتال المستمر في ، وقدرات الدفاع في التكتل، وتصاعد التوترات في .ومن المتوقع أن يوقع وزراء الخارجية رسميا على الحزمة السابعة عشرة من عقوبات الاتحاد على بسبب حرب في أوكرانيا، والتي تستهدف ما يُعرف بـ " الروسي".وتشمل الشخصية حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أكثر من 12 حالة. كما توجد خطط لاستهداف عدة عشرات من الشركات التي تشارك في التحايل على عقوبات روسيا.ومن المتوقع أن يلتقي الأوكراني أندريه سيبيها بنظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو بعد فشل المفاوضات بين مبعوثي أوكرانيا وروسيا حول وقف إطلاق النار المقترح من في تحقيق نتائج ملموسة.