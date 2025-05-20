هو صهر شخصية عسكرية بارزة.. هذه هوية أحد القتلى العسكريين الإسرائيليين في غزة (صورة)

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وحدد الجيش هوية الجندي بأنه الرقيب يوسف (22 عاما) من مستوطنة حرشة في المحتلة، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601. أعلن الجيش مقتل جندي خلال اشتباكات في شمال .وحدد الجيش هوية الجندي بأنه الرقيب يوسف (22 عاما) من مستوطنة حرشة في المحتلة، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601.

والجندي القتيل صهر يهودا إلياهو، لمديرية الاستيطان في .



ولم يكشف الجيش عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله. (سكاي نيوز عربية)