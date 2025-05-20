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هو صهر شخصية عسكرية بارزة.. هذه هوية أحد القتلى العسكريين الإسرائيليين في غزة (صورة)

Lebanon 24
20-05-2025 | 01:18
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.
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وحدد الجيش هوية الجندي بأنه الرقيب يوسف يهودا شيراك (22 عاما) من مستوطنة حرشة في الضفة الغربية المحتلة، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601.
 
 
والجندي القتيل صهر يهودا إلياهو، المدير العام لمديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولم يكشف الجيش عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله. (سكاي نيوز عربية) 
 
الجندي الإسرائيلي القتيل
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