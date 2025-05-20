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عربي-دولي

في ألمانيا.. محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

Lebanon 24
20-05-2025 | 01:39
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تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية.
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ويواجه ثلاثة أشخاص اتهامات بالتخطيط لعمليات تخريب ضد بنية تحتية عسكرية وخطوط سكك حديدية في ألمانيا، كما يُشتبه في أن قائد المجموعة قاتل في أوكرانيا ضمن تنظيم إرهابي مسلح. 
 
ومن المقرر عقد أكثر من 40 جلسة محاكمة حتى 23 كانون الأول المقبل. (العربية) 
 
 
 
 
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