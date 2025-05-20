في ألمانيا.. محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

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ويواجه ثلاثة أشخاص اتهامات بالتخطيط لعمليات تخريب ضد بنية تحتية عسكرية وخطوط سكك حديدية في ، كما يُشتبه في أن قائد المجموعة قاتل في ضمن تنظيم إرهابي مسلح. تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية أمام في مدينة ميونخ .ويواجه ثلاثة أشخاص اتهامات بالتخطيط لعمليات تخريب ضد بنية تحتية عسكرية وخطوط سكك حديدية في ، كما يُشتبه في أن قائد المجموعة قاتل في ضمن تنظيم إرهابي مسلح.

ومن المقرر عقد أكثر من 40 جلسة محاكمة حتى 23 كانون الأول المقبل. (العربية)