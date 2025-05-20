إذا لم توقف الحرب.. صحيفة تكشف ما ستفعله أميركا بإسرائيل

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ولفتت الصحيفة، إلى أن قرار رئيس حكومة ، بنيامين ، إدخال المساعدات إلى القطاع، كان تحولا نوعيا، في أعقاب ضغوط علنية وأخرى خفية، من إدارة ، والتي حثته على مدى أسابيع على إنهاء العدوان على القطاع.



وأضافت أن ضغوط ترامب تزايدت مع تصعيد إسرائيل قصفها على غزة، واقترابه من نقطة اللاعودة في الحرب.



ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن لدى نتنياهو طريقة لإنهاء الحرب في الكنيست وفي إسرائيل، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية. قالت صحيفة بوست، إن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي ، حذروا الحكومة الاسرائيلية، من التخلي عنهم، في حال "لم تنته الحرب" في .ولفتت الصحيفة، إلى أن قرار رئيس حكومة ، بنيامين ، إدخال المساعدات إلى القطاع، كان تحولا نوعيا، في أعقاب ضغوط علنية وأخرى خفية، من إدارة ، والتي حثته على مدى أسابيع على إنهاء العدوان على القطاع.وأضافت أن ضغوط ترامب تزايدت مع تصعيد إسرائيل قصفها على غزة، واقترابه من نقطة اللاعودة في الحرب.ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن لدى نتنياهو طريقة لإنهاء الحرب في الكنيست وفي إسرائيل، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية.

وجاء الضغوطات، بالتزامن مع مطالبة قادة وفرنسا وكندا، اسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.



وقال قادة الدول الثلاث في بيان مشترك: "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، وترفع القيود عن المساعدات"، مؤكدين معارضتهم لتوسيع المستوطنات في ، وسيتخذون إجراءات بينها .



وأبدى ، إيمانويل ماكرون، بشدة "لتوسيع العمليات العسكرية في غزة. مستوى المعاناة الإنسانية لا يحتمل".



وأضاف: "ومع اقتراب الاجتماع في ، في الثامن عشر من حزيران في ، يجب علينا جميعا العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين".



من جانبه قال ، ديفيد لامي: "إن المتحدة تحث إسرائيل على السماح بالاستئناف الكامل للمساعدات على الفور. فالإمدادات المحدودة التي يفترض دخولها إلى غزة غير كافية على الإطلاق".



وأضاف: "أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن مقترحات النماذج الجديدة لتوزيع المساعدات. ويتوجب على إسرائيل أن تضمن قدرة الأمم المتحدة والوكالات على العمل دون عوائق".



وفي سياق متصل، أصدر وزراء خارجية 22 دولة ومسؤولون أوروبيون بيانا، قالوا فيه: "سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة بعد منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية".



وأضاف البيان أنه "يجب أن يحصل سكان غزة على المساعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل"، مشددين على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة مطلقا.



وتابع: "الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تمتلك القدرة على إيصال المساعدات لجميع أنحاء غزة"، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة عدم تقليص مساحة الأراضي أو إخضاعها لأي تغيير ديمغرافي. (عربي 21)