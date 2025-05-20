مسؤول إسرائيلي بارز يتهم بلاده بقتل الأطفال كهواية

أثار يائير غولان، جدلا بعد تصريحات اتهم فيها بممارسات غير إنسانية في ، حيث قال: "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية".

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وقال غولان في مقابلة مع عبر إذاعة "كان ب" إن "إسرائيل تسير نحو أن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، مثلما كانت جنوب إفريقيا في الماضي، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".

وأضاف: "الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتبنى أهدافا تقوم على ترحيل السكان"، مشيرا إلى أن " مليئة بأشخاص لا يمتون إلى بصلة، مليئة بأشخاص انتقاميين، عديمي الأخلاق، ولا يملكون القدرة على في أوقات الطوارئ، وهذا يشكل خطرا على وجودنا".