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عربي-دولي
مسؤول إسرائيلي بارز يتهم بلاده بقتل الأطفال كهواية
Lebanon 24
20-05-2025
|
02:29
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أثار
رئيس حزب
الديمقراطيين
الإسرائيلي
يائير غولان، جدلا بعد تصريحات اتهم فيها
إسرائيل
بممارسات غير إنسانية في
قطاع غزة
، حيث قال: "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية".
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وقال غولان في مقابلة مع عبر إذاعة "كان ب" إن "إسرائيل تسير نحو أن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، مثلما كانت جنوب إفريقيا في الماضي، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".
وأضاف: "الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتبنى أهدافا تقوم على ترحيل السكان"، مشيرا إلى أن "
هذه الحكومة
مليئة بأشخاص لا يمتون إلى
اليهودية
بصلة، مليئة بأشخاص انتقاميين، عديمي الأخلاق، ولا يملكون القدرة على
إدارة الدولة
في أوقات الطوارئ، وهذا يشكل خطرا على وجودنا".
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