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عربي-دولي

بعد 591 يوما على الحرب.. غالانت يخرج عن صمته

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:50
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن استمرار حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد 591 يوما من الحرب هو "فشل ذريع" لإسرائيل.
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وقال غالانت، في منشور على منصة "إكس" إن "قرار إدخال المساعدات الإنسانية هو نتيجة مباشرة لرفض الحكومة المستمر الترويج لبديل لحماس".

وأضاف: "لو كانت الاعتبارات الوطنية هي التي وجهت عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولو كنا قد شجعنا خطة استبدال نظام حماس، لما كان هناك نقاش حول ما إذا كانت المساعدات ستقع في أيدي حماس، لأنها لم تعد تسيطر على غزة".

وتابع غالانت: "في العام الأول قمنا بتصفية الأطر العسكرية وقيادة حماس، وحقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على غزة بعد 591 يوما من الحرب تشكل فشلا ذريعا". (روسيا اليوم) 
 
 

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