حبس انفاس قبيل اجتماع الثلاثاء المنتظر.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟

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وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.



ويستند الاقتراح، الذي طرحه الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.



ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.



ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. كتب موقع " ": تناقش ، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس للاتحاد في بروكسل.وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.ويستند الاقتراح، الذي طرحه الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء.

ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه في محاولة لإحباط المقترح.



وقالت صحيفة " " ، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.



ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا.



وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق.

ضربة محتملة لإسرائيل



يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة.



واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من ، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته.



وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار .



وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ .