برلمان المجر يوافق على مشروع قانون الانسحاب من الجنائية الدولية

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وأعلنت القرار في الثالث من نيسان، بعد فترة وجيزة من وصول إلى في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته الدولية بحقه. وافق المجري على مشروع قانون، اليوم الثلاثاء، يبدأ عملية تستمر عاما لانسحاب البلاد من ، إذ ترى حكومة رئيس الوزراء أن المحكمة أصبحت "مسيسة".وأعلنت القرار في الثالث من نيسان، بعد فترة وجيزة من وصول إلى في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته الدولية بحقه.

وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة عن قلقها إزاء هذه الخطوة.



أنشئت المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشرين عاما لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.



وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية".



وترفض المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء ، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة".

والمجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001.



وجاء إقرار مشروع من المحكمة اليوم بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا.



وورد في مشروع القانون، الذي قدمه زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجر بشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي".



ووصف قرار المجر الانسحاب من المحكمة بأنه "قرار جريء وقائم على المبادئ".



يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك في الوقت الذي توسع فيه عمليتها العسكرية في القطاع الفلسطيني. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.



ويدخل انسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد عام من استلام إشعارا كتابيا بالقرار.