مقترح جديد يعيد احتمال التفاوض بين طهران وواشنطن

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أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف ، ومساعد للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن تلقت مؤخرًا مقترحًا بشأن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع ، وهي حالياً بصدد تقييمه من قبل الجهات المختصة.وفي تصريح للتلفزيون ، أوضح آبادي أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، دون أن يقدّم أي تفاصيل إضافية عن محتواه أو الجهة التي تقدّمت به.في هذا السياق، أفادت أن الجولة الجديدة من المحادثات يُتوقّع أن تُعقد في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، أي يومي السبت والأحد، في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني.وكان المتحدث باسم ، بقائي، قد صرّح مساء الإثنين أن لا موعداً أو مكاناً محدداً تم الاتفاق عليه حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن بلاده لا تزال تدرس المقترح بعناية، نظراً لـ"المواقف المتناقضة والمتغيرة باستمرار"، بحسب تعبيره.وأكد بقائي أن طهران لن تندفع نحو مفاوضات جديدة قبل التأكد من جدية الطرف الأمريكي، معتبرًا أن التقلب في المواقف يعرقل أي تقدم فعلي في المسار التفاوضي.من جهتها، شدّدت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، على أن الولايات المتحدة أبلغت طهران بشكل واضح أن تخصيب اليورانيوم يُعدّ "خطًا أحمر" لا يمكن القبول به ضمن أي اتفاق. وأضافت أن الإدارة الأمريكية المقبلة، بقيادة الرئيس السابق في حال عودته، ستتبنى نهجًا أكثر صرامة تجاه الملف النووي الإيراني.وتأتي هذه التطورات في وقت يتسم بتصاعد الحذر بين الجانبين، خصوصًا مع إصرار استمرار عمليات التخصيب، حتى في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق. (ارم نيوز)