21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طائرة انتحارية جديدة للجيش الروسي: ذكاء اصطناعي ومدى 30 كلم
Lebanon 24
20-05-2025
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتم الجيش الروسي بنجاح اختبارات الطائرة المسيّرة الانتحارية الجديدة "توفيك"، التي تم تطويرها للاستخدام في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبدأ إنتاجها على دفعات.
وتتميّز "توفيك" بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
التي تمكّنها من تجاوز
أنظمة الدفاع الجوي
والتشويش الإلكتروني، إضافة إلى تتبع الهدف وتدميره بدقة في المرحلة النهائية من تحليقها.
Advertisement
ووفقًا للمعلومات التقنية، يصل مدى تحليق "توفيك" إلى 30 كيلومترًا، فيما يبلغ وزن رأسها الحربي 2 كيلوغرام، أي ما يعادل قوة
قنبلة يدوية
مضادة للدروع من طراز "RPG". وتستطيع التحليق لمدة 25 دقيقة، بسرعة تصل إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ويتم إطلاقها باستخدام منجنيق خاص.
وأوضح مصمم الطائرة، المعروف باسم أوبي-فان، أن "توفيك" تمثل نسخة مصغّرة من المسيّرة الروسية الشهيرة "غيران"، وهي مصممة كـ"جناح ضارب" لا يعتمد على الملاحة الفضائية أو الاتصال بالمشغّل، ما يتيح لها تنفيذ مهامها بشكل مستقل.
وأشار خبراء عسكريون إلى أن "توفيك" قادرة على العمل في بيئة تشويش إلكتروني كثيف، حيث يعتمد نظامها التوجيهي على الذكاء الاصطناعي المدعوم بخريطة طبوغرافية مدمجة وصور بيئية. كما يمكن للطائرة تمييز أهدافها استنادًا إلى قاعدة بيانات إلكترونية، وتوجيه ضربات دقيقة بناءً على ذلك.
ويُتوقع أن تشكّل "توفيك" إضافة نوعية في قدرات سلاح الجو الروسي في مجال الحرب غير المتكافئة، وخاصة في ميدان الطائرات الانتحارية ذات التحكم الذاتي.
مواضيع ذات صلة
يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي مجانية
Lebanon 24
يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي مجانية
20/05/2025 20:29:49
20/05/2025 20:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصدرين: هواوي الصينية تعتزم بيع شريحة ذكاء اصطناعي جديدة
Lebanon 24
رويترز عن مصدرين: هواوي الصينية تعتزم بيع شريحة ذكاء اصطناعي جديدة
20/05/2025 20:29:49
20/05/2025 20:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وكيل ذكاء اصطناعي جديد من "أمازون" سيتسوق لك من مواقع أخرى
Lebanon 24
وكيل ذكاء اصطناعي جديد من "أمازون" سيتسوق لك من مواقع أخرى
20/05/2025 20:29:49
20/05/2025 20:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تيك توك تطلق أداة جديدة لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
تيك توك تطلق أداة جديدة لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
20/05/2025 20:29:49
20/05/2025 20:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
Lebanon 24
زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
13:29 | 2025-05-20
20/05/2025 01:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تتحرك ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
بريطانيا تتحرك ضدّ إسرائيل
13:24 | 2025-05-20
20/05/2025 01:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين بول الحامض ممثلًا حصريًا للاتحاد العربي في لبنان وسوريا
Lebanon 24
تعيين بول الحامض ممثلًا حصريًا للاتحاد العربي في لبنان وسوريا
13:09 | 2025-05-20
20/05/2025 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تتحدث عن "خداع" يمارسه نتنياهو أمام المجتمع الدولي!
Lebanon 24
حماس تتحدث عن "خداع" يمارسه نتنياهو أمام المجتمع الدولي!
13:02 | 2025-05-20
20/05/2025 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة عباس إلى لبنان… فهل يُفتح ملف سلاح المخيمات؟
Lebanon 24
زيارة عباس إلى لبنان… فهل يُفتح ملف سلاح المخيمات؟
12:40 | 2025-05-20
20/05/2025 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
02:57 | 2025-05-20
20/05/2025 02:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
23:26 | 2025-05-19
19/05/2025 11:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
08:23 | 2025-05-20
20/05/2025 08:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
02:13 | 2025-05-20
20/05/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
07:11 | 2025-05-20
20/05/2025 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:29 | 2025-05-20
زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
13:24 | 2025-05-20
بريطانيا تتحرك ضدّ إسرائيل
13:09 | 2025-05-20
تعيين بول الحامض ممثلًا حصريًا للاتحاد العربي في لبنان وسوريا
13:02 | 2025-05-20
حماس تتحدث عن "خداع" يمارسه نتنياهو أمام المجتمع الدولي!
12:40 | 2025-05-20
زيارة عباس إلى لبنان… فهل يُفتح ملف سلاح المخيمات؟
12:35 | 2025-05-20
رسميًا... الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
20/05/2025 20:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
20/05/2025 20:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
20/05/2025 20:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24