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عربي-دولي

طائرة انتحارية جديدة للجيش الروسي: ذكاء اصطناعي ومدى 30 كلم

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:47
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اختتم الجيش الروسي بنجاح اختبارات الطائرة المسيّرة الانتحارية الجديدة "توفيك"، التي تم تطويرها للاستخدام في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبدأ إنتاجها على دفعات.

وتتميّز "توفيك" بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكّنها من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني، إضافة إلى تتبع الهدف وتدميره بدقة في المرحلة النهائية من تحليقها.
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ووفقًا للمعلومات التقنية، يصل مدى تحليق "توفيك" إلى 30 كيلومترًا، فيما يبلغ وزن رأسها الحربي 2 كيلوغرام، أي ما يعادل قوة قنبلة يدوية مضادة للدروع من طراز "RPG". وتستطيع التحليق لمدة 25 دقيقة، بسرعة تصل إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ويتم إطلاقها باستخدام منجنيق خاص.

وأوضح مصمم الطائرة، المعروف باسم أوبي-فان، أن "توفيك" تمثل نسخة مصغّرة من المسيّرة الروسية الشهيرة "غيران"، وهي مصممة كـ"جناح ضارب" لا يعتمد على الملاحة الفضائية أو الاتصال بالمشغّل، ما يتيح لها تنفيذ مهامها بشكل مستقل.

وأشار خبراء عسكريون إلى أن "توفيك" قادرة على العمل في بيئة تشويش إلكتروني كثيف، حيث يعتمد نظامها التوجيهي على الذكاء الاصطناعي المدعوم بخريطة طبوغرافية مدمجة وصور بيئية. كما يمكن للطائرة تمييز أهدافها استنادًا إلى قاعدة بيانات إلكترونية، وتوجيه ضربات دقيقة بناءً على ذلك.

ويُتوقع أن تشكّل "توفيك" إضافة نوعية في قدرات سلاح الجو الروسي في مجال الحرب غير المتكافئة، وخاصة في ميدان الطائرات الانتحارية ذات التحكم الذاتي.
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