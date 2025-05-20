بشأن المحادثات النووية.. هذا ما قاله خامنئي

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ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه اقتراحا لعقد جولة خامسة من المفاوضات. أبدى المرشد شكوكه بشأن ما إذا كانت المحادثات النووية مع ستؤدي إلى اتفاق.ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه اقتراحا لعقد جولة خامسة من المفاوضات.

وقال خلال كلمة ألقاها في ذكرى وفاة السابق ذكرت نقلتها وكالة أنباء "مهر": "لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج. لا أعلم".



وأضاف: "بما أننا نتحدث عن المفاوضات، لديّ تذكير للجانب الآخر. ينبغي على الجانب الأميركي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يتحدث ويتفاوض ويحاول عدم التحدث هراءً".

واعتبر المرشد الإيراني أن "القول إنه لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم خطأ كبير. لا أحد ينتظر الإذن لهذا أو ذاك. لها سياسة ولها منهج وهي تنتهج سياسة خاصة بها".



وتابع: "بالطبع، في مناسبة أخرى، سأشرح للشعب الإيراني لماذا يعتمدون على التخصيب، ولماذا تصر الأطراف الغربية والأميركية وغيرها بشدة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخصيب في إيران. وسأفتح هذه النقاط إن شاء الله في مناسبة أخرى حتى يعرف الشعب الإيراني ما نوايا الطرف الآخر". (سكاي نيوز عربية)