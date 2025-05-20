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مساعدات تدخل غزة للمرة الأولى منذ 3 أشهر

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:00
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دخلت خمس شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم الثلاثاء، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط توقعات بوصول أربع شاحنات إضافية خلال الساعات المقبلة.
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ووفقًا للهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات، شملت الشاحنات مواد غذائية أساسية، بينها طعام مخصص للأطفال. وقد رحبت الأمم المتحدة بهذا التطور واعتبرته "خطوة إيجابية"، لكنها شددت على أن حجم المساعدات ما يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يحذر خبراء الأمن الغذائي من مجاعة وشيكة.

وكانت إسرائيل قد فرضت حصارًا كاملًا على غزة منذ قرابة ثلاثة أشهر، ما أدى إلى منع دخول الطعام والدواء وسائر الإمدادات، قبل أن تعلن أخيرًا عن السماح بإدخال مساعدات "أساسية ومحدودة"، في خطوة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها جاءت نتيجة "ضغوط من الحلفاء".

وفي السياق، صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن الشاحنات القليلة التي دخلت اليوم تمثل "قطرة في محيط الاحتياجات"، مؤكدًا حصول أربع شاحنات إضافية على تصاريح للدخول.

من جانبها، أصدرت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا وصفت فيه حجم المساعدات بأنه "غير كافٍ تمامًا"، مهددة باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، من ضمنها فرض عقوبات، بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في غزة والضفة الغربية. (ارم نيوز)
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