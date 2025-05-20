مساعدات تدخل غزة للمرة الأولى منذ 3 أشهر

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دخلت خمس شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى عبر ، اليوم الثلاثاء، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط توقعات بوصول أربع شاحنات إضافية خلال الساعات المقبلة.ووفقًا للهيئة المسؤولة عن تنسيق المساعدات، شملت الشاحنات مواد غذائية أساسية، بينها طعام مخصص للأطفال. وقد رحبت بهذا التطور واعتبرته "خطوة إيجابية"، لكنها شددت على أن حجم المساعدات ما يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يحذر خبراء الأمن الغذائي من مجاعة وشيكة.وكانت قد فرضت حصارًا كاملًا على غزة منذ قرابة ثلاثة أشهر، ما أدى إلى منع دخول الطعام والدواء وسائر الإمدادات، قبل أن تعلن أخيرًا عن السماح بإدخال مساعدات "أساسية ومحدودة"، في خطوة قال إنها جاءت نتيجة "ضغوط من الحلفاء".وفي السياق، صرّح وكيل للشؤون الإنسانية، ، أن الشاحنات القليلة التي دخلت اليوم تمثل "قطرة في محيط الاحتياجات"، مؤكدًا حصول أربع شاحنات إضافية على تصاريح للدخول.من جانبها، أصدرت كل من المتحدة وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا وصفت فيه حجم المساعدات بأنه "غير كافٍ تمامًا"، مهددة باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، من ضمنها فرض عقوبات، بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في غزة والضفة الغربية. (ارم نيوز)