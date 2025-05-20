قلق إسرائيلي من صاروخ صيني متطور بحوزة مصر

حذّرت وسائل إعلام إسرائيلية من تداعيات حصول مصر على صواريخ جو-جو صينية متطورة من طراز PL-15، وذلك عقب تقارير تحدثت عن استخدام هذا النوع من الصواريخ في إسقاط مقاتلة هندية خلال اشتباك جوي بين باكستان والهند.وذكر موقع "ناتسيف نت" أن دخول صاروخ PL-15 إلى ، وتحديدًا إلى سلاح الجو المصري، يُعدّ تهديدًا حقيقيًّا لتفوق الجوي، بالنظر إلى القدرات المتقدمة التي يتمتع بها هذا الطراز.

وأوضح التقرير أن هذا الصاروخ يتمتع بمدى يتجاوز 140 كيلومترًا في نسخته التصديرية، فيما تشير مصادر عسكرية باكستانية إلى استخدام نسخة غير مقيدة المدى من الصاروخ، وصلت إلى نحو 182 كيلومترًا عند إسقاط مقاتلة رافال هندية، وهو ما قد يعني أن بدأت تصدير نسخ كاملة القدرات من الصاروخ لبعض حلفائها.وبحسب الموقع ، فإن هذا التحول يمثّل مصدر قلق بالغ للقيادات العسكرية ، إذ إن امتلاك مصر لصاروخ PL-15 بمدى يصل إلى 300 كيلومتر قد يمنح طائراتها القدرة على تهديد الطائرات الإسرائيلية من داخل عمق الأراضي .وأضاف الموقع أن سعي مصر للحصول على أسلحة صينية متقدمة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتقليص الجوية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن أبدت اهتمامًا كبيرًا بالصواريخ في إطار تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية.وتختتم تحذيرها بأن "السيناريو الكابوسي" المتمثل في قدرة الطائرات المصرية على استهداف نظيرتها الإسرائيلية من مسافات بعيدة أصبح اليوم أمرًا ممكنًا، في حال رفعت قيود التصدير على هذا السلاح المتقدم. (روسيا اليوم)