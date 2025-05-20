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رئيس الوزراء القطري: سلوك إسرائيل يُقوّض كل فرصة ممكنة للسلام

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:26
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اعتبر رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تصعيد إسرائيل لعملياتها في غزة سلوك عدواني يؤدي الى تقويض جهود السلام في القطاع.
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وقال إنه "عندما أُطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة، إلا أن الردّ كان بموجة قصف أشد عنفا"، مضيفا أن "هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". (سكاي نيوز)
 
 
 
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