رئيس الوزراء القطري: سلوك إسرائيل يُقوّض كل فرصة ممكنة للسلام

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اعتبر رئيس وزراء قطر ، أن تصعيد لعملياتها في غزة سلوك عدواني يؤدي الى تقويض جهود السلام في القطاع.وقال إنه "عندما أُطلق سراح الجندي الأميركي عيدان ألكسندر، ظننا أن تلك اللحظة ستفتح لوقف هذه المأساة، إلا أن الردّ كان بموجة قصف أشد عنفا"، مضيفا أن "هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". (سكاي نيوز)