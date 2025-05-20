بعد "التلويح بعقوبات"... نتنياهو يرد على بريطانيا وفرنسا وكندا

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هاجم وفرنسا وكندا، بعد انتقادات قادة الدول الثلاث لتصعيد الحرب على وحرمانه من المساعدات.وقال إن الحرب الدائرة في غزة "يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين وألقت أسلحتها وتم نفي قادتها القتلة"، مشيرا إلى ضرورة "جعل غزة منطقة منزوعة السلاح".واتهم رئيس وزراء قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بـ"تقديم جائزة كبيرة لحماس"، بعد أن دعوا إلى إنهاء العمليات العسكرية المكثفة في غزة.وأضاف: "لا يمكن توقع أن تقبل أي شيء أقل من ذلك، وإسرائيل يقينا لن تقبل".وتابع نتنياهو: "هذه حرب الحضارة ضد الهمجية، وستستمر إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى يتحقق النصر الكامل".وكان رئيس الوزراء والرئيس ورئيس الوزراء الكندي أدانوا، الإثنين، التصعيد "البشع" في غزة، محذرين من اتخاذ "إجراءات ملموسة" تصل إلى حد فرض عقوبات ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.كما دعا قادة الدول الثلاث حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن، الذين احتجزتهم في ما وصفوه بـ"الهجوم الشنيع" في السابع من أكتوبر 2023.وقال ثلاثتهم: "دعمنا دائما حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب تماما".