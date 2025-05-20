وزيرة الخزانة البريطانيّة: نقترب من توقيع إتّفاق تجاريّ مع دول الخليج

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أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفيز أن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع الذي يضم وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة .وأضافت ريفيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن هذا "الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من ". (سكاي نيوز)