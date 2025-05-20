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إقتصاد

وزيرة الخزانة البريطانيّة: نقترب من توقيع إتّفاق تجاريّ مع دول الخليج

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:46
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أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز أن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
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وأضافت ريفيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن هذا "الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي". (سكاي نيوز)
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