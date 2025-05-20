في أم درمان... انفجارات واشتباكات بين الجيش والدعم السريع

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أفاد مراسل بسماع دوي انفجارات في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، مع إعلان الجيش أنه يخوض اشتباكات مع في مناطق لا تزال تتواجد فيها في منطقة الخرطوم الكبرى.وقال المتحدث باسم الجيش السوداني إن الجيش مستمر "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل " باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها".كان الجيش السوداني أعلن في "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة بينها . إلا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم.وفي نيسان قصفت الدعم السريع ومواقع أخرى في العاصمة.وصعدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط ، مخلفة عشرات القتلى.