بعد أميركا... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع كلّ العقوبات عن سوريا

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كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبيّ وافق على رفع كلّ المفروضة على .وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل توصلوا إلى اتّفاق مبدئي بهذا الشأن. (روسيا اليوم)