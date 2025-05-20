Advertisement

إقتصاد

بعد أميركا... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع كلّ العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1363236-638833458227786609.jpg
Doc-P-1363236-638833458227786609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبيّ وافق على رفع كلّ العقوبات المفروضة على سوريا.
Advertisement


وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل توصلوا إلى اتّفاق مبدئي بهذا الشأن. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رسميًا... الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
lebanon 24
20/05/2025 20:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
lebanon 24
20/05/2025 20:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نتوقع اليوم قرارا برفع العقوبات عن سوريا من أجل استقرارها
lebanon 24
20/05/2025 20:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: زرت الرياض قبل أشهر ووعدني ولي العهد السعودي ببذل كل جهد لرفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
20/05/2025 20:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-05-20
13:24 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:02 | 2025-05-20
12:40 | 2025-05-20
12:35 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24