"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 حزيران

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أعلنت " " اليوم "تمديد تعليق رحلاتها من وإليها لغاية الثامن من حزيران، في ظل تكثيف عمليتها العسكرية في غزة، وفق .وجاء في بيان صدر عن "نظرا للوضع الراهن، تعلق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الموافق للثامن من حزيران " بدلا من 25 أيار كما تقرر سابقا".ومنذ بدء الحرب بين "إسرائيل" وحركة " "، عدلت مجموعة "لوفتهانزا" التي تضم أيضا "سويس" والنمسوية "أوستريان ايرلاينز" والبلجيكية " " والإيطالية "إيتا ايرلاينز"، رحلاتها إلى المنطقة مرات عدة، على غرار شركات طيران أخرى.