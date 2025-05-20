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عربي-دولي

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 حزيران

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:07
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 أعلنت "لوفتهانزا" اليوم "تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها لغاية الثامن من حزيران، في ظل تكثيف إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
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وجاء في بيان صدر عن المجموعة الألمانية "نظرا للوضع الراهن، تعلق مجموعة لوفتهانزا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى يوم الأحد الموافق للثامن من حزيران " بدلا من 25 أيار كما تقرر سابقا".
 
ومنذ بدء الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، عدلت مجموعة "لوفتهانزا" التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية "سويس" والنمسوية "أوستريان ايرلاينز" والبلجيكية "براسلز ايرلاينز" والإيطالية "إيتا ايرلاينز"، رحلاتها إلى المنطقة مرات عدة، على غرار شركات طيران أخرى.
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