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عربي-دولي
"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 حزيران
Lebanon 24
20-05-2025
|
09:07
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أعلنت "
لوفتهانزا
" اليوم "تمديد تعليق رحلاتها من
تل أبيب
وإليها لغاية الثامن من حزيران، في ظل تكثيف
إسرائيل
عمليتها العسكرية في غزة، وفق
وكالة الصحافة الفرنسية
.
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وجاء في بيان صدر عن
المجموعة الألمانية
"نظرا للوضع الراهن، تعلق
مجموعة لوفتهانزا
رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى
يوم الأحد
الموافق للثامن من حزيران " بدلا من 25 أيار كما تقرر سابقا".
ومنذ بدء الحرب بين "إسرائيل" وحركة "
حماس
"، عدلت مجموعة "لوفتهانزا" التي تضم أيضا
الخطوط الجوية السويسرية
"سويس" والنمسوية "أوستريان ايرلاينز" والبلجيكية "
براسلز ايرلاينز
" والإيطالية "إيتا ايرلاينز"، رحلاتها إلى المنطقة مرات عدة، على غرار شركات طيران أخرى.
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