بين الشيباني والصفدي... بحث في إنشاء مجلس تنسيقي أعلى بين سوريا والأردن

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بحث والمغتربين السوري مع وزير الخارجية الاردني في اليوم احداث مجلس تنسيقي أعلى بين والأردن.وفي مشترك قال إنه "تم التوقيع على اتفاقية لإحداث مجلس تنسيقي أعلى لتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح بلدينا"، لافتاً إلى أن "نهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن وعلاقتنا معه تبشر بازدهار مقبل"، مشيرا الى "ان رفع الأميركية والأوروبية سينعكس إيجابا على سوريا والمنطقة".وقال الشيباني :" ان التنسيق الاقتصادي مع بدأ منذ اليوم الأول بعد التحرير وكان أكثر منا عليه وسيساعد رفع العقوبات عن سوريا بتعزيز هذا التعاون في مجالات وكل المجالات".واكد أن "الاعتداءات على سوريا لا تهدد سوريا فقط بل جميع المنطقة وتمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومنذ اليوم الأول قلنا: نريد سوريا مستقرة فالشعب السوري تعب من الحروب".وقال الشيباني:" أن سوريا تتحدث مع وأوروبا وجميع الدول من أجل إلزام بتنفيذ اتفاق عام 1974، مشدداً أنه "لدينا حدودا مشتركة مع الأردن وتركيا ولبنان ونريد الحفاظ على أمنها ومواجهة ما يهددها، فأمننا مرتبط بأمن دول الجوار".وأكد "أن الكل يقف إلى جانب سوريا اليوم وبالتأكيد هناك من لا يريد استقرارها لكنها أصوات شاذة لا قيمة لها".، أكد "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين عبر تعاون شامل ينعكس بالخير علينا جميعاً ولبناء علاقات تكامل مع سوريا واليوم هو يوم إنجاز مهم واتفقنا على خريطة، طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصحة".واضاف: "ان سوريا تمر بمرحلة تاريخية والأردن سيكون لها السند والداعم حتى تصل إلى بناء سوريا الحرة السيدة المستقرة الآمنةلكل مواطنيها والتي يشكل استقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة برمتها".وقال وزير الخارجية :"ان ما يهدد أمن سوريا واستقرارها يهدد أمن الأردن واستقراره، ونسعى إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة".وشدد على "أن الاعتداءات الإسرائيلية على هي اعتداء على الأردن، واستقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها".