دولة أوروبيّة تتحرّك لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

قالت وزيرة الخارجية السويدية ، إن بلادها ستتحرك داخل للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين، بسبب معاملة للمدنيين في غزة.

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وأضافت أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد . (سكاي نيوز)