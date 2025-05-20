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عربي-دولي

دولة أوروبيّة تتحرّك لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:53
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قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين، بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
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وأضافت أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي. (سكاي نيوز)
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