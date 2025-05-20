لحظة محرجة لسموتريتش خلال المؤتمر اليهودي العالمي.. ما القصة؟

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طالب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاورد، ، بمنع من إطلاق تصريحات "متطرفة".وفي المؤتمر الذي عقد في ، الثلاثاء، سأل لاودر عن سبب عدم إدراك حكومته للضرر الذي ألحقه وزير المالية اليميني المتطرف، الذي "تترجم تصريحاته وتقتبس حول العالم".وقال إن "تصريحات عن تجويع الشعب وتدميره انتشرت في أنحاء العالم، ولدى رئيس الوزراء فرصة لمنعه من قول هذه الأشياء، ولن يفعل".وتابع: "السؤال هو: لماذا لا؟".ورد ساعر على لاودر قائلا: "سيدي الرئيس، لقد أحطت علما بما قلته"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف ".وسموتريتش معروف، إلى جانب ، بتصريحاته الجدلية. (سكاي نيوز)