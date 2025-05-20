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لحظة محرجة لسموتريتش خلال المؤتمر اليهودي العالمي.. ما القصة؟

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:10
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طالب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاورد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من إطلاق تصريحات "متطرفة".
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وفي المؤتمر الذي عقد في القدس، الثلاثاء، سأل لاودر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن سبب عدم إدراك حكومته للضرر الذي ألحقه وزير المالية اليميني المتطرف، الذي "تترجم تصريحاته وتقتبس حول العالم".

وقال إن "تصريحات سموتريتش عن تجويع الشعب وتدميره انتشرت في أنحاء العالم، ولدى رئيس الوزراء فرصة لمنعه من قول هذه الأشياء، ولن يفعل".

 وتابع: "السؤال هو: لماذا لا؟".

ورد ساعر على لاودر قائلا: "سيدي الرئيس، لقد أحطت علما بما قلته"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسموتريتش معروف، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتصريحاته الجدلية. (سكاي نيوز)

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