"الحكومة المؤقتة في سوريا ستسقط خلال الأسابيع المقبلة".. مسؤول أميركي يُحذر!

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وقال خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي: "الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية، لا نعتقد أنها تسبب ضررا. المشكلة تكمن في عناصر أخرى على الأرض تُشكل تهديدا. علينا حماية ليس فقط من يدخلون البلاد، بل أيضا من قد يُجبرون على المغادرة. يجب أن نكون مستعدين للإجلاء، وأن نضع خططا للحماية من الهجمات".وأكد أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، وأن لا تستبعد احتمال سقوط الحكومة المؤقتة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة وانزلاق الوضع إلى "حرب أهلية واسعة النطاق".