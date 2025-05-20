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عربي-دولي

"الحكومة المؤقتة في سوريا ستسقط خلال الأسابيع المقبلة".. مسؤول أميركي يُحذر!

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:04
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن السلطات الانتقالية في سوريا قد تنهار بعد أسابيع قليلة، مما سيؤدي إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية واسعة النطاق.
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وقال روبيو خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي: "الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية، لا نعتقد أنها تسبب ضررا. المشكلة تكمن في عناصر أخرى على الأرض تُشكل تهديدا. علينا حماية ليس فقط من يدخلون البلاد، بل أيضا من قد يُجبرون على المغادرة. يجب أن نكون مستعدين للإجلاء، وأن نضع خططا للحماية من الهجمات".

وأكد أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، وأن الولايات المتحدة لا تستبعد احتمال سقوط الحكومة المؤقتة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة وانزلاق الوضع إلى "حرب أهلية واسعة النطاق".

واعتبر روبيو أنّ "النتيجة في سوريا لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان". 
 
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