لهذا السبب... مصر ترفع جاهزيتها القتالية على الحدود الغربية

في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها .

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وشهد الفريق أول عبدالمجيد صقر، للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية، الذي استمر عدة أيام، بحضور الفريق ، رئيس القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية.وأكد قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أ.ح خلال كلمته أن مقاتلي المنطقة يسعون للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مهما كانت التضحيات.وتضمنت المناورات عرضًا للفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من ، حيث ناقش الفريق أول صقر مع القادة والضباط أساليب تنفيذ المهام وقدرتهم على مواجهة المتغيرات الطارئة أثناء .وفي سياق تعزيز الروح المعنوية نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح ، للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية، مشيدًا بجهودهم في حماية الاتجاه الاستراتيجي ضد كافة التهديدات.وأشاد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بالأداء المتميز للقوات، مؤكدًا القوات المسلحة بتطوير نظمها القتالية وتعزيز قدراتها لتنفيذ المهام بكفاءة عالية.كما شملت المناورات إجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين العناصر المشاركة، مع فرض مواقف تكتيكية مفاجئة لاختبار قدرة القادة على اتخاذ القرارات السليمة تحت الضغط. وتفقد الفريق أول صقر جوًا عددًا من نقاط التأمين الحدودية، مؤكدًا الدور الحيوي للمنطقة الغربية في حماية الحدود المصرية من التهديدات الخارجية.وشارك القائد العام المقاتلين وجبة الغداء، في لفتة تعكس الروح الوطنية والتضامن بين القيادة والجنود، وتأتي هذه المناورات في إطار استراتيجية مصر لتعزيز قدراتها العسكرية على الحدود الغربية، حيث تسعى إلى ضمان استقرار المنطقة في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المتصاعدة.