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إقتصاد

رسميًا... الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

Lebanon 24
20-05-2025 | 12:35
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أكد الاتحاد الأوروبي رسميا مساء اليوم الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد.
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وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دمشق".

وكشفت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت كايا كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
 
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