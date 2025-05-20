رسميًا... الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

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وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد : "قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية".وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم ".وكشفت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.