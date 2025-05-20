ترامب مُحبط من حرب غزة.. وهذا ما أبلغه لنتنياهو!

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ونقلت الموقع عن مصدر مسؤول: "الرئيس محبط مما يحدث في غزة. يريد إنهاء الحرب، ويريد عودة الرهائن إلى ديارهم، ويريد دخول المساعدات، ويريد البدء في إعادة إعمار غزة".على : صرّح مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس أن لا يشعر حاليًا بضغط كبير من . قال المسؤول: "إذا أراد الرئيس اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، فعليه ممارسة ضغط أكبر بكثير على الجانبين".