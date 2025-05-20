سوريا: نحقق مع شعبنا انجازا تاريخيا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي

Advertisement

شكر ، بعيد رفعه رسميا كل المفروضة على منذ اندلاع النزاع، واصفا ذلك بأنه "انجاز تاريخي جديد".وفي منشور على منصة اكس، كتب : "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم في هذا الانتصار، الذي سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".