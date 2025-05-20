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عربي-دولي

سوريا: نحقق مع شعبنا انجازا تاريخيا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:52
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شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتحاد الأوروبي، بعيد رفعه رسميا كل العقوبات المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع، واصفا ذلك بأنه "انجاز تاريخي جديد".
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وفي منشور على منصة اكس، كتب الشيباني: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم في هذا الانتصار، الذي سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا". 
 
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