على وقع الفرح... السوريون يصلون إلى مكة من دمشق مباشرة

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بين مشاعر الفرحة والامتنان، توافد الحجاج السوريون إلى بيت الله الحرام، قادمين من ، لأداء مناسك الحج لهذا العام، حاملين في قلوبهم آمالًا وطموحاتٍ، بعد فترة من رفع عن بلادهم.ووصل الحجاج السوريون إلى بجدة، ومن ثم إلى ، وسط ترحيب كبير من السلطات ، حيث عبروا عن سعادتهم الغامرة بالوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، رافعين أكف الضراعة بالدعاء أن يتقبل الله منهم حجهم.وحرصت السلطات السعودية على توفير كل سبل الراحة واليسر لحجاج بيت الله الحرام، حيث وفرت لهم كافة والطبية والأمنية، ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر.يأتي حج هذا العام بعد فترة من رفع العقوبات عن ، مما أتاح الفرصة لعدد أكبر من السوريين لأداء فريضة الحج، في أجواء روحانية يسودها الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل. ويحمل الحجاج السوريون على عاتقهم دعواتهم للوطن بالخير والاستقرار والسلام.