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عربي-دولي

على وقع الفرح... السوريون يصلون إلى مكة من دمشق مباشرة

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:15
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بين مشاعر الفرحة والامتنان، توافد الحجاج السوريون إلى بيت الله الحرام، قادمين من دمشق، لأداء مناسك الحج لهذا العام، حاملين في قلوبهم آمالًا وطموحاتٍ، بعد فترة من رفع العقوبات عن بلادهم.
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ووصل الحجاج السوريون إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومن ثم إلى مكة المكرمة، وسط ترحيب كبير من السلطات السعودية، حيث عبروا عن سعادتهم الغامرة بالوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، رافعين أكف الضراعة بالدعاء أن يتقبل الله منهم حجهم.
وحرصت السلطات السعودية على توفير كل سبل الراحة واليسر لحجاج بيت الله الحرام، حيث وفرت لهم كافة الخدمات اللوجستية والطبية والأمنية، ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر.
يأتي حج هذا العام بعد فترة من رفع العقوبات عن سوريا، مما أتاح الفرصة لعدد أكبر من السوريين لأداء فريضة الحج، في أجواء روحانية يسودها الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل. ويحمل الحجاج السوريون على عاتقهم دعواتهم للوطن بالخير والاستقرار والسلام.
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