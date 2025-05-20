بسبب غزة... الاتحاد الأوروبي يلوّح بمراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل!

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ونقلت (إيه.إن.بي) عن قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة.يأتي ذلك بعد أن حشدت ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل بسببت استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات.