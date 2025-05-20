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عربي-دولي

بسبب غزة... الاتحاد الأوروبي يلوّح بمراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل!

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:15
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أصدرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قراراً يقضي بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، والذي يُعد إطاراً للتجارة الحرة بين الجانبين، وذلك ردًا على حظر إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة.

يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسببت استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات.
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