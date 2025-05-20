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عربي-دولي

بعد اشتباكات مسلحة مع الهند.. ترقية قائد الجيش الباكستاني

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:35
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أعلنت الحكومة الباكستانية ترقية قائد الجيش الجنرال عاصم منير إلى رتبة "مارشال" (مشير)، في خطوة نادرة جاءت بعد أيام من وقف إطلاق نار تم بوساطة أمريكية بين باكستان والهند، عقب واحدة من أخطر المواجهات بين البلدين منذ عقود.
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وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، إن رئيس الوزراء شهباز شريف صادق أيضا على تمديد فترة الخدمة لقائد القوات الجوية، المارشال ظهير أحمد بابر سيدهو، تقديرا لما وصفه بـ"خدمة متميزة".

وأشاد شريف برد الجيش الباكستاني، واصفا إياه بـ"الرد الملائم" على الغارات الجوية التي شنتها الهند على قواعد عسكرية باكستانية فجر السابع من مايو الجاري.

ويعد الجنرال منير ثاني ضابط في تاريخ باكستان يمنح هذه الرتبة العسكرية العليا، بعد الجنرال أيوب خان الذي تولى قيادة البلاد خلال حرب عام 1965 مع الهند. (العربية)

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