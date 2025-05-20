بعد اشتباكات مسلحة مع الهند.. ترقية قائد الجيش الباكستاني

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أعلنت الحكومة الباكستانية ترقية إلى رتبة "مارشال" (مشير)، في خطوة نادرة جاءت بعد أيام من وقف إطلاق نار تم بوساطة أمريكية بين باكستان والهند، عقب واحدة من أخطر المواجهات بين البلدين منذ عقود.وقال ، تارار، إن رئيس الوزراء صادق أيضا على تمديد فترة الخدمة لقائد ، المارشال ظهير أحمد بابر سيدهو، تقديرا لما وصفه بـ"خدمة متميزة".وأشاد شريف برد الجيش الباكستاني، واصفا إياه بـ"الرد الملائم" على الجوية التي شنتها على قواعد عسكرية باكستانية فجر السابع من الجاري.ويعد الجنرال منير ثاني ضابط في تاريخ باكستان يمنح هذه الرتبة العسكرية ، بعد الجنرال خان الذي تولى قيادة البلاد خلال حرب عام 1965 مع الهند. (العربية)