سوريا والأردن تُوقّعان مذكرة تفاهم لتفعيل "مجلس التنسيق الأعلى"

وقع السوري الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن بين الحكومتين والأردنية لإنشاء وتفعيل "مجلس التنسيق الأعلى".

وجاء الاتفاق على تأسيس المجلس خلال زيارة الصفدي إلى في 17 نيسان 2025، حيث عقد المجلس أولى جلساته يوم الثلاثاء في دمشق برئاسة الشيباني والصفدي.

وأكد الجانبان، بحضور الوزراء من كلا البلدين، حرصهما المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين والأردن ويسعى إلى توسيع التعاون بينهما.

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وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا ومواجهة تحديات .وأثمرت الأولى لمجلس التنسيق الأعلى اتفاق الوزراء على خارطة طريق عملانية تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما.وفي مجال المياه، تناولت مسائل مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام 1987 وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين.وعلى صعيد الطاقة، بحث الوزراء مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة حول الإفادة من .وتم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري خلال شهر يوليو القادم يتبعه اجتماعات على المستوى الفني لمتابعة مجالات التعاون هذه، وكذلك مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء.كما اتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات اللازمة لتدعيم الخط الحالي.وتم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة في الربع الأخير من عام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفر في .وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد على المستوى الوزاري في شهر يوليو، تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزز فرص التكامل الصناعي ، والتجارة البينية وتعظم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة، وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي لسوريا الأسبوع القادم.وفي مجال النقل، اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم، وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري.وستتبع القرارات زيارات فنية متبادلة تستهدف تحقيق أهداف تلك القرارات وتترجم ما تضمنته خارطة الطريق التي بحثها مجلس التنسيق الأعلى.