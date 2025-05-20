أحد أبرز جواسيس الموساد.. هل تم إعادة مقتنيات إيلي كوهين بموافقة الشرع؟

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وكانت إسرائيل قد أعلنت عن استعادتها وثائق وصورًا وممتلكات شخصية مرتبطة بكوهين، مشيرة إلى تعاون جهاز "الموساد" مع جهاز استخبارات أجنبي مجهول الهوية لتأمين هذه المواد.وأكد مصدر أمني سوري، ومستشار للرئيس السوري ، وشخص مطلع على محادثات سرية بين الطرفين، أن تسليم الأرشيف جاء كإشارة غير مباشرة من لخفض التوترات وكسب ثقة ، بحسب ما نقلت رويترز.كوهين، الذي أُعدم شنقًا في أحد ميادين عام 1965 بعد تسلله إلى الطبقة السياسية السورية، لا يزال يُعتبر بطلًا ، ويُعد من أبرز جواسيس الموساد لتزويده إسرائيل بمعلومات حساسة ساهمت في نصرها السريع خلال حرب 1967.ووصف كوهين الأحد بأنه "أسطورة" و"أعظم عميل استخبارات في تاريخ الدولة".رغم أن إسرائيل كانت تسعى منذ سنوات لاستعادة جثمانه لدفنه في بلاده، فإن استعادة أرشيفه، الذي احتفظت به الاستخبارات السورية لنحو 60 عامًا، اعتبره الموساد "إنجازًا أخلاقيًا من الدرجة الأولى".لم تكشف إسرائيل عن تفاصيل العملية التي أدت لاستعادة الأرشيف، مكتفية بالقول إنها "عملية سرية ومعقدة" بالتعاون مع جهاز استخبارات حليف.ولم ترد رئاسة الوزراء أو المسؤولون السوريون أو على طلبات رويترز للتعليق على دور في تسليم أرشيف كوهين.بعد أن أطاحت قوات بنظام في كانون الاول الماضي، عثرت على ملف كوهين في أحد مباني الأمن الداخلي، وفقًا للمصدر الأمني السوري.وبحسب المصدر، قرر الشرع ومستشاروه بسرعة استخدام الأرشيف كورقة تفاوضية، مؤكدين أن الرئيس السوري أدرك أهمية الأرشيف بالنسبة لإسرائيل وأن تسليمه يمكن أن يشكل بادرة دبلوماسية مهمة.