Advertisement

عربي-دولي

أحد أبرز جواسيس الموساد.. هل تم إعادة مقتنيات إيلي كوهين بموافقة الشرع؟

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1363440-638833763575352368.png
Doc-P-1363440-638833763575352368.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز أن القيادة السورية وافقت على تسليم مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي الراحل إيلي كوهين إلى إسرائيل، بهدف تخفيف العداء الإسرائيلي وإظهار حسن نية تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الأحد عن استعادتها وثائق وصورًا وممتلكات شخصية مرتبطة بكوهين، مشيرة إلى تعاون جهاز "الموساد" مع جهاز استخبارات أجنبي مجهول الهوية لتأمين هذه المواد.

وأكد مصدر أمني سوري، ومستشار للرئيس السوري أحمد الشرع، وشخص مطلع على محادثات سرية بين الطرفين، أن تسليم الأرشيف جاء كإشارة غير مباشرة من الشرع لخفض التوترات وكسب ثقة ترامب، بحسب ما نقلت رويترز.

 كوهين، الذي أُعدم شنقًا في أحد ميادين دمشق عام 1965 بعد تسلله إلى الطبقة السياسية السورية، لا يزال يُعتبر بطلًا في إسرائيل، ويُعد من أبرز جواسيس الموساد لتزويده إسرائيل بمعلومات حساسة ساهمت في نصرها السريع خلال حرب 1967.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كوهين الأحد بأنه "أسطورة" و"أعظم عميل استخبارات في تاريخ الدولة".

رغم أن إسرائيل كانت تسعى منذ سنوات لاستعادة جثمانه لدفنه في بلاده، فإن استعادة أرشيفه، الذي احتفظت به الاستخبارات السورية لنحو 60 عامًا، اعتبره الموساد "إنجازًا أخلاقيًا من الدرجة الأولى".

لم تكشف إسرائيل عن تفاصيل العملية التي أدت لاستعادة الأرشيف، مكتفية بالقول إنها "عملية سرية ومعقدة" بالتعاون مع جهاز استخبارات حليف.

 ولم ترد رئاسة الوزراء الإسرائيلية أو المسؤولون السوريون أو البيت الأبيض على طلبات رويترز للتعليق على دور سوريا في تسليم أرشيف كوهين.

بعد أن أطاحت قوات المعارضة بنظام الرئيس بشار الأسد في كانون الاول الماضي، عثرت على ملف كوهين في أحد مباني الأمن الداخلي، وفقًا للمصدر الأمني السوري.

وبحسب المصدر، قرر الشرع ومستشاروه بسرعة استخدام الأرشيف كورقة تفاوضية، مؤكدين أن الرئيس السوري أدرك أهمية الأرشيف بالنسبة لإسرائيل وأن تسليمه يمكن أن يشكل بادرة دبلوماسية مهمة.
مواضيع ذات صلة
في عملية سرية.. "الموساد" يحصل على الأرشيف السوري الخاص بالجاسوس إيلي كوهين
lebanon 24
21/05/2025 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: تم إبلاغ " إيلي شارفيت" أنه ستتم إعادة النظر في تعيينه رئيسا للشاباك
lebanon 24
21/05/2025 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد أبرز المؤيّدين لبشار الأسد.. بالفيديو من هو الشيخ الذي عاتب أحمد الشرع؟
lebanon 24
21/05/2025 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مصادر تنفي أن يكون أحمد الشرع قد سلّم أرشيف "إيلي كوهين" لـ تل أبيب"
lebanon 24
21/05/2025 05:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:03 | 2025-05-20
16:58 | 2025-05-20
16:40 | 2025-05-20
16:36 | 2025-05-20
16:30 | 2025-05-20
16:25 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24