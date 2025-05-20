بـ 25 مليار دولار... ترامب يعلن عن خطة تنفيذ مشروع "القبة الذهبية"

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وأوضح مصدر مطلع في لـ"بوليتيكو" أن هذا المبلغ يتماشى مع الطلب المدرج في الكبير للإدارة، والذي لم يقره بعد.وذكر المصدر أن التكلفة الإجمالية للمشروع، بحسب تقديرات بالكونغرس، تصل إلى حوالي 500 مليار دولار خلال فترة عشرين عاماً.من المتوقع أن يعلن هذا القرار في حدث رسمي بالبيت الأبيض، بحضور ، فيما تشير التقارير إلى تعيين الجنرال جيتلين من قوة الفضاء الأميركية رئيساً لبرنامج "القبة الذهبية".واقترح المشرعون الجمهوريون "استثمارا بقيمة 25 مليار دولار للقبة الذهبية كجزء من حزمة دفاعية أوسع نطاقا، لكن هذا التمويل مرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس". كما أعرب عن قلقهم بشأن "فعالية الدرع الدفاعية الباهظة التكلفة".