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عربي-دولي

صواريخ ومخدرات وأنفاق... عملية أمنية ضخمة في سوريا

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:53
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صادرت القوات السورية الأمنية والعسكرية شحنات أسلحة تتضمن مضادات دروع وأسلحة مزودة بمناظير ليلية في بلدة الهري شرق مدينة البوكمال التي تبعد 5كم عن الحدود مع العراق في محافظة دير الزور السورية.
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وأعلن مدير أمن منطقة البوكمال مصطفى العلي بعد انتهاء العملية الأمنية في منطقة البوكمال بمحافظة دير شرق سوريا، عن "إلقاء القبض على جميع المطلوبين دون تسجيل أي خسائر تذكر في القوات التي داهمت هؤلاء المجرمين".

وقال مدير أمن المنطقة، إن فرع المخدرات بدير الزور استطاع في أثناء عملية المداهمة، الكشف عن كمية من الحشيش والمخدرات ومصادرتها، وقد كانت بحوزة هؤلاء المطلوبين. مضيفاً: "ومن جهة أخرى صادرنا عشرات الصواريخ من نوع م.د كانت معدة للتهريب باتجاه الأراضي العراقية".

وقالت مصادر محلية في دير الزور لـ"الشرق الأوسط"، إن حملة أمنية تعد الكبرى من نوعها في المنطقة منذ سقوط النظام، استهدفت عصابات التهريب على الحدود السورية ـ العراقية، وأدت إلى اشتباك مع عائلة رفضت تسليم أبنائها لإدارة الأمن العام، فيما جرى اعتقال أكثر من عشرين شخصاً من المطلوبين في مداهمات لمقرات كبار تجار ومهربي السلاح والمخدرات في بلدة الهري، وأشارت المصادر إلى أن تركز نشاط التهريب في تلك النقطة القريبة من الحدود، يعود إلى وجود طرق معقدة عبر البادية تجيد استخدامها شبكات التهريب بين البلدين.

وجاءت الحملة الأمنية في البوكمال، وسط استنفار أمني تشهده المنطقة بعد يومين على خلفية تفجير سيارة مفخخة استهدف مخفر مدينة الميادين، وأسفر عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة ومدني.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، قال مدير أمن البوكمال، مصطفى العلي، إن العملية الأمنية استهدفت مجموعة من كبار تجار المخدرات والسلاح بمنطقة البوكمال في دير الزور بالتعاون مع وزارة الدفاع، لافتاً إلى أن المستهدفين يقومون "بتهريب المخدرات والسلاح بين الأراضي السورية والعراقية بالتنسيق مع ميليشيات خارجة عن القانون"، مع التأكيد على مواصلة «العمل للكشف عن وجود أنفاق لعبور المخدرات بين الأراضي السورية والعراقية على الحد الفاصل بمنطقة البوكمال"، وقال إن العملية تأتي "ضمن خطوات ضبط الأمن والحدود والحملة مستمرة حتى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة الحدودية شرق دير الزور".


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