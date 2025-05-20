مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!

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وشدد هليفي على أن خطة "عربات جدعون" التي أعلن الجيش بدء تنفيذها في غزة، حتى لو نفذت بنجاح "ستُبقي حماس مسيطرة على الأرض، وعلى السكان، وعلى خطوط المساعدات".وأضاف أن "العملية الحالية لا تتضمن فرض حصار مُحكم على القطاع قبل التوغل البري، كما اقترح عشرة من كبار الجنرالات المتقاعدين في خطة بديلة، ما يعني استمرار التخبّط ودفع أثمان فادحة منذ أكثر من عشرين شهرا".وجاءت هذه التصريحات في سياق هجوم شنه هليفي على ، متهما إياه بـ"الافتراء والكذب المتعمد"، ردا على ما قاله في مجموعات داخلية لحزب الليكود، حين اعتبر أن "هليفي لا يختلف عن يائير غولان".وكان " " غولان القائد السابق في الجيش والقيادي في اليسار ، قد اتهم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب في غزة، وقال في وقت سابق اليوم، إن "دولة تقتل الأطفال كهواية".