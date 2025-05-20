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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:30
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قال عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي إن عملية "عربات جدعون" العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة لن تؤدي إلى إخضاع حركة "حماس" أو القضاء عليها.
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وشدد هليفي على أن خطة "عربات جدعون" التي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذها في غزة، حتى لو نفذت بنجاح "ستُبقي حماس مسيطرة على الأرض، وعلى السكان، وعلى خطوط المساعدات".

وأضاف أن "العملية الحالية لا تتضمن فرض حصار مُحكم على القطاع قبل التوغل البري، كما اقترح عشرة من كبار الجنرالات المتقاعدين في خطة بديلة، ما يعني استمرار التخبّط ودفع أثمان فادحة منذ أكثر من عشرين شهرا".

وجاءت هذه التصريحات في سياق هجوم شنه هليفي على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، متهما إياه بـ"الافتراء والكذب المتعمد"، ردا على ما قاله كاتس في مجموعات داخلية لحزب الليكود، حين اعتبر أن "هليفي لا يختلف عن يائير غولان".

وكان رئيس حزب "الديمقراطيين" غولان القائد السابق في الجيش والقيادي في اليسار الصهيوني، قد اتهم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب في غزة، وقال في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل "دولة تقتل الأطفال كهواية".
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