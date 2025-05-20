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عربي-دولي

بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:58
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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أنه قد يقوم بإغلاق الحدود مع ألمانيا إذا استمر تهريب المهاجرين غير الشرعيين من هناك.
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وقال توسك للتلفزيون البولندي: "أخبرتُ الألمان أنه لا مجال لإرسالهم مهاجرين عبروا حدودا مختلفة إلى بولندا، هدفهم كان ألمانيا، والآن سيرسلونهم إلينا. سأكون مستعدا لإغلاق الحدود".

وأضاف: "لا أريد أن أؤذي البولنديين الراغبين في عبور الحدود، على سبيل المثال، لأنهم يعملون في ألمانيا ويعيشون في بولندا أو العكس. لقد أخبرت الألمان أنهم إذا حاولوا إرسال مهاجرين إلينا، فسأستخدم البند 72 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، الذي سيسمح لنا بالإعفاء المؤقت من جميع التزامات المعاهدة".


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