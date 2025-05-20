بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا

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البولندي أنه قد يقوم بإغلاق الحدود مع إذا استمر تهريب المهاجرين غير الشرعيين من هناك.وقال توسك للتلفزيون البولندي: "أخبرتُ الألمان أنه لا مجال لإرسالهم مهاجرين عبروا حدودا مختلفة إلى ، هدفهم كان ألمانيا، والآن سيرسلونهم إلينا. سأكون مستعدا لإغلاق الحدود".وأضاف: "لا أريد أن أؤذي البولنديين الراغبين في عبور الحدود، على سبيل المثال، لأنهم يعملون في ألمانيا ويعيشون في بولندا أو العكس. لقد أخبرت الألمان أنهم إذا حاولوا إرسال مهاجرين إلينا، فسأستخدم البند 72 من ، الذي سيسمح لنا بالإعفاء المؤقت من جميع التزامات المعاهدة".