بغداد ترفض "عقود المليارات" في كردستان!

Advertisement

وقالت الوزارة إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة تضمن (اتفاقيات التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية".وأضافت أن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)".وأكدت أنه "بالرغم من حاجة لتعظيم استثمار وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون "، لافتة إلى أن "الثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".وأكدت الوزارة العراقية "بطلان هذه العقود استنادا لدستور العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".