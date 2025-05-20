21
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية
Lebanon 24
20-05-2025
|
19:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شبكة "سي.إن.إن" نقلاً عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن "معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها
الولايات المتحدة
تشير إلى أن
إسرائيل
تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية".
Advertisement
وأضافت الشبكة أنه "لم يتّضح بعد ما إذا كان
القادة
الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً".
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون: ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية قد ينذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية قد ينذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط
21/05/2025 05:09:03
21/05/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جيروزاليم بوست: تسريب معلومات عن مخطط لضرب نووي إيران رسالة مباشرة للمرشد الإيراني
Lebanon 24
جيروزاليم بوست: تسريب معلومات عن مخطط لضرب نووي إيران رسالة مباشرة للمرشد الإيراني
21/05/2025 05:09:03
21/05/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي إن إن" نقلاً عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل تستعد لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية
Lebanon 24
"سي إن إن" نقلاً عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل تستعد لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية
21/05/2025 05:09:03
21/05/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب رفض خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية الشهر المقبل
Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب رفض خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية الشهر المقبل
21/05/2025 05:09:03
21/05/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا
Lebanon 24
بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا
16:58 | 2025-05-20
20/05/2025 04:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خطّطوا لاغتيال شخصية مهمة.. هكذا جنّدت إيران عملاء داخل إسرائيل
Lebanon 24
خطّطوا لاغتيال شخصية مهمة.. هكذا جنّدت إيران عملاء داخل إسرائيل
16:40 | 2025-05-20
20/05/2025 04:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير رسمي ومهم من أحبار الوشم
Lebanon 24
تحذير رسمي ومهم من أحبار الوشم
16:36 | 2025-05-20
20/05/2025 04:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!
16:30 | 2025-05-20
20/05/2025 04:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في غزة.. 26 فلسطينيًا يفقدون حياتهم خلال يوم بسبب الجوع
Lebanon 24
مأساة في غزة.. 26 فلسطينيًا يفقدون حياتهم خلال يوم بسبب الجوع
16:25 | 2025-05-20
20/05/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
02:57 | 2025-05-20
20/05/2025 02:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
07:11 | 2025-05-20
20/05/2025 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
23:26 | 2025-05-19
19/05/2025 11:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
02:13 | 2025-05-20
20/05/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
Lebanon 24
بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
08:23 | 2025-05-20
20/05/2025 08:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2025-05-20
بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا
16:40 | 2025-05-20
خطّطوا لاغتيال شخصية مهمة.. هكذا جنّدت إيران عملاء داخل إسرائيل
16:36 | 2025-05-20
تحذير رسمي ومهم من أحبار الوشم
16:30 | 2025-05-20
مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!
16:25 | 2025-05-20
مأساة في غزة.. 26 فلسطينيًا يفقدون حياتهم خلال يوم بسبب الجوع
16:14 | 2025-05-20
بعد تقليص الإمدادات الإسرائيلية.. القاهرة توقف مصانع كبرى مؤقتًا
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
21/05/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
21/05/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
21/05/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24