معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية

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أفادت شبكة "سي.إن.إن" نقلاً عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن "معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها تشير إلى أن تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية".وأضافت الشبكة أنه "لم يتّضح بعد ما إذا كان الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً".