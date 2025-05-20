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معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية

Lebanon 24
20-05-2025 | 19:03
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أفادت شبكة "سي.إن.إن" نقلاً عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن "معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية".
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وأضافت الشبكة أنه "لم يتّضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً".
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