ايران من دون خطة بديلة... مناورات "هشة" على وقع المفاوضات

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وقالت المصادر إن قد تلجأ إلى وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال بحربها في ، تبدو خطة البديلة هشة.



وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل والصين".



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه فيما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.



وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف ، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.



وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية. ذكرت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، أن القيادة تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.وقالت المصادر إن قد تلجأ إلى وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال بحربها في ، تبدو خطة البديلة هشة.وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل والصين".ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه فيما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف ، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.



ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات المتشددة.



وقالت المصادر إنه مع سياسة ترامب لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.



وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف طهران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.



وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضا عدم هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".