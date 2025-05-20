نظام الدفاع الجديد... ترامب يكشف تكلفة "القبة الذهبية" التي تحمي أميركا من الصواريخ

Advertisement

قال الرئيس الأميركي إن جولته الأخيرة في كانت "رائعة".وأعلن الرئيس الأميركي في كلمة ألقاها أمام بـ"مركز كينيدي": أن بلاده عادت من الجولة الخليجية بمكاسب تقدّر بحوالي 5.1 تريليون دولار، واصفا ذلك بـ"الإنجاز غير السيء على الإطلاق".وأضاف "هذا الحدث ربما من أنجح الزيارات التي قام بها أي شخص إلى أي مكان.. لم يسبق أن شهدنا شيئا كهذا".وصرح قبل اجتماع في الأميركي مع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين: "تحصلنا على 5.1 تريليون دولار وربما يصل المبلغ إلى 7 تريليونات دولار بحلول الوقت الذي نتوقف فيه".ولم يستجب لطلب للتوضيح بشأن تصريحات ترامب.وترامب الذي صاغ عبارة "المبالغة الصادقة" في كتابه "فن إبرام الصفقات"، زاد بشكل مطرد خلال الأيام القليلة الماضية حجم الأموال التي يقول إن دولا في الشرق الأوسط تعهدت باستثمارها في خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي.وارتفع الرقم من 4 تريليون دولار الأسبوع الماضي إلى 7 تريليونات دولار محتملة اعتبارا من يوم الثلاثاء، وفقا لتصريحات ترامب والبيت الأبيض.هذا، وذكر ترامب أن تكلفة بناء نظام الدفاع الصاروخي الذهبية لا يمثل إلا جزءا صغير من تلك العوائد.وأوضح خلال مع الأمريكي، أن هدف القبة الذهبية حماية أميركا من كل الصواريخ حتى لو جاءت من الفضاء بما فيها الفرط صوتية، مشيرا إلى أن المشروع سيستغرق من عامين ونصف إلى 3 أعوام، وأن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية.وأردف ترامب قائلا: "قبتنا الذهبية أكثر تطورا من تلك التي تملكها إسرائيل، وكل شيء في القبة الذهبية سيكون مصنوعا في ، ولا أحد يقترب مما تمتلكه أمريكا في التكنولوجيا الصاروخية، وسنحمي البلاد بنسبة 100%، وتكلفة القبة الذهبية ستبلغ 175 مليار دولار".وكان قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير الماضي أطلق من خلاله نظام الدفاع الجديد، ودعا فيه إلى إنشاء برنامج دفاعي متعدد الطبقات، يدمج بين البرامج القائمة في وبين تقنيات جديدة قيد التطوير، مثل المستشعرات والأسلحة الفضائية.