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عربي-دولي

بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على سموتريتش وكاتس وبن غفير

Lebanon 24
20-05-2025 | 23:22
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أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين بالتعاون مع دول أخرى.
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وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تعمل على إعداد عقوبات ضد كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، إلى جانب آخرين.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن "صدمته" إزاء التصعيد الأخير في قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

واستدعت بريطانيا السفير الإسرائيلي لدى لندن لتقديم احتجاج له بشأن العملية الإسرائيلية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل إن لم توقف عمليتها في قطاع غزة وترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.

بدورها، رفضت إسرائيل تصريحات تلك الدول، معتبرة أنها تشجع على الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل.
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