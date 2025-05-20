بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على سموتريتش وكاتس وبن غفير

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أفادت صحيفة "تايمز" بأن المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين بالتعاون مع دول أخرى.وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تعمل على إعداد عقوبات ضد كل من ووزير المالية ووزير الأمن الداخلي ، إلى جانب آخرين.وأعرب رئيس الوزراء في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن "صدمته" إزاء التصعيد الأخير في ، مطالبا بوقف عمليتها العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.واستدعت لدى لتقديم احتجاج له بشأن العملية .وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل إن لم توقف عمليتها في قطاع غزة وترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.بدورها، رفضت إسرائيل تصريحات تلك الدول، معتبرة أنها تشجع على الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل.