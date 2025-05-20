بسبب "هدايا الأرز".. استقالة وزير الزراعة الياباني

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قال الياباني تاكو إنه قدم استقالته بسبب تصريحاته غير اللائقة بشأن التي أغضبت الجمهور.وأوضح إيتو أن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قبل الاستقالة.وتعرض إيتو لانتقادات لاذعة قبل أيام بعد أن قال إنه لم يضطر أبدا لشراء الأرز بفضل هدايا مؤيديه، مما أثار ضجة في وقت يعاني فيه المستهلكون من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بشكل كبير.ولاحقا، قدم إيتو اعتذارا بعد هذا التصريح. (سكاي نيوز)