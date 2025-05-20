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عربي-دولي
بعد الهجوم على مطار كابل.. وزير الدفاع الأميركي يأمر بمراجعة لانسحاب أفغانستان
Lebanon 24
20-05-2025
|
23:29
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طالب
وزير الدفاع
الأميركي
بيت هيغسيث
بإجراء مراجعة جديدة لعملية الانسحاب الفوضوية للقوات الأميركية من
أفغانستان
عام 2021، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في مطار كابل وأسفر عن مقتل جنود أميركيين وأفغان.
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ووجه
الرئيس دونالد ترامب
وهيغسيث مراراً، انتقادات حادة لإدارة الرئيس السابق
جو بايدن
بسبب الانسحاب الذي وصفه هيغسيث، أمس الثلاثاء، بأنه "كارثي ومخز". وقال إن المراجعة الجديدة ستشمل مقابلات مع شهود وتحليلا لعملية صنع القرار و"الوصول إلى الحقيقة".
وسبق أن أُجريت عدة مراجعات لعملية الانسحاب من قبل
البنتاغون
والقيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية والكونغرس، وشملت مئات المقابلات ودراسة مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية ومواد أرشيفية وبيانات أخرى. ولم يتضح بعد ما هي المعلومات الجديدة التي تسعى هذه المراجعة للتحقق منها تحديدا.
وأسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع في
المطار
خلال الأيام الأخيرة من الانسحاب عن مقتل 13 جنديا أميركيا و170 أفغانيا، إلى جانب إصابة العشرات.
وأثار الحادث جدلا واسعا وانتقادات شديدة من
الكونغرس
، خاصة بعد انتشار صور مؤلمة لأفغان يائسين يحاولون الوصول إلى الطائرات لمغادرة كابل، بل وتشبث بعضهم بالطائرات العسكرية الأميركية أثناء إقلاعها.(العربية)
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