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عربي-دولي
تعثر جديد للمفاوضات واتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
20-05-2025
|
23:31
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تعثرت مجددا فيما يبدو محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين
إسرائيل
وحركة
حماس
في قطر، حيث قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إنه قرر إعادة فريق التفاوض رفيع المستوى من
الدوحة
لإجراء مشاورات.
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واتهمت حماس
نتنياهو
بالدخول في المحادثات بسوء نية، قائلة إنه تظاهر بالمشاركة في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي.
وأضافت الحركة في بيان "نعدّ استمرار تواجد الوفد
الصهيوني
المرسل إلى الدوحة، رغم ثبوت افتقاره لأي صلاحية للتوصّل إلى اتفاق، محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والتظاهر الكاذب بالمشاركة في العملية التفاوضية، إذ يواصل تمديد إقامة وفده يوما بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة، حيث لم تُجرَ أي مفاوضات حقيقية منذ يوم السبت الماضي".
وذكر
مكتب نتنياهو
في بيان: "بعد حوالي أسبوع من الاتصالات المكثفة في الدوحة، سيعود الأعضاء البارزون بفريق التفاوض إلى إسرائيل للتشاور، وستظل الفئة العاملة في الوقت الحالي في الدوحة".
وأشار البيان إلى أن إسرائيل وافقت على مقترح، بناء على مقترح خر قدمه المبعوث الأميركي الخاص
ستيف ويتكوف
، الذي نص على الإفراج عن عدد من الرهائن ووقف أطول لإطلاق النار.
وذكر مكتب نتنياهو أن حماس تواصل رفض الخطة وتطالب بإنهاء الحرب في غزة كشرط للإفراج عن الرهائن المتبقين.
كانت نتنياهو قد صرح في وقت سابق من الثلاثاء إن الحرب الدائرة في غزة: "يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وألقت حماس أسلحتها، وتم نفي قادتها القتلة"، إضافة إلى جعل غزة منطقة منزوعة السلاح.
كان الجيش
الإسرائيلي
قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة كبيرة في
قطاع غزة
.
وأضاف "هذا جزء من الاستعدادات لتوسيع العمليات وتحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".
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