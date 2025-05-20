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عربي-دولي
الأمم المتحدة: لم نتمكن من إدخال المساعدات إلى غزة لتوزيعها
Lebanon 24
20-05-2025
|
23:38
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قال المتحدث باسم
الأمم المتحدة
ستيفان دوجاريك
، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في
قطاع غزة
حتى الآن رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر
معبر كرم أبو سالم
.
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وأضاف دوجاريك: "انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة
كرم أبو سالم
وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا".
وسمحت
إسرائيل
أمس الإثنين، باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر 11 أسبوعاً.
وقال المتحدث باسم
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
ينس لايركه
، اليوم، إن الأمم المتحدة حصلت على إذن من إسرائيل لدخول نحو 100 شاحنة مساعدات طارئة أخرى إلى غزة، غير أن أولى الإمدادات التي تدخل منذ أسابيع لا تزال تحت سيطرة إسرائيل.
ويحذر خبراء في الشؤون
الإنسانية الدولية
من مجاعة وشيكة في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، ودفع تزايد الانتقادات إسرائيل إلى رفع الحصار الشامل المفروض على دخول المساعدات منذ 11 أسبوعاً.
وقال لايركه في مؤتمر صحافي بجنيف: "طلبنا موافقة على دخول المزيد من الشاحنات اليوم وحصلنا عليها، وهي أكثر بكثير مما تمت الموافقة عليه أمس". وعندما طلب منه تحديد عددها قال "100 تقريباً".
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