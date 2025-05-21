تسرب كيميائي خطير في مصنع بتكساس الأميركية

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اضطر آلاف للبحث عن ملجأ بسبب تسرب غاز في منشأة صناعية تابعة لشركة "أولين" في جنوب ولاية .وأمرت السلطات المحلية بـ"البقاء في الملاجئ" حتى انتهاء حالة الطوارئ. وأفادت الشرطة المحلية بـ"انبعاث كلور من المستوى الثالث من حيث الخطورة"، مما يعني أن سحابة تجاوزت حدود المصنع.وبحسب التقارير الأولية، ربما أصيب عدة أشخاص داخل المنشأة، لكن هذه المعلومات لم تؤكد بعد.وتعد شركة "أولين"، التي وقع التسرب في منشأتها، من أكبر منتجي وموزعي المستخدمة في صناعة البلاستيك والمنظفات والورق. كما تشتهر بأنها أحد أكبر مصنعي الذخائر في .